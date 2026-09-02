В зоопарке принимают лишние кабачки, помидоры и тыквы

Екатеринбургский зоопарк помогает садоводам избавиться от излишка урожая – там принимают огурцы, помидоры, морковь, яблоки, ягоды, кабачки, зелень, салат, тыкву, свекольную ботву и капусту.
Представители зоопарка просят, чтобы все продукты были свежими и созревшими. Приносить дары можно ежедневно на служебную проходную со стороны Луначарского с 8 до 21 часов.
Овощи и фрукты отправятся на кормокухню, а затем будут распределены по рационам для животных.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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