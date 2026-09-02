«Если б у меня так клали, уже давно бы заставила переделывать». Екатетеринбуржцев поразил ремонт улицы Вайнера

В Екатеринбурге заканчивается ремонт первой очереди улицы Вайнера. Ее откроют на следующей неделе, к началу Международного фестиваля молодежи. При этом горожане не восторге от выполненной части работ – плитка уложена где-то с рисунком, а где-то без него – по непонятной логике, а швы между плитками слишком большие.

Напомним, ранее «Новому Дню» сообщали в мэрии города, что реконструкция будет разделена на 2-3 этапа – первый, который включает в себя обновление пешеходной части от проспекта Ленина до улицы Малышева, должен завершиться уже к началу осени. Помимо перекладывания плитки рабочие должны смонтировать освещение, отремонтировать ливневую канализацию, высадить деревья и установить новые малые архитектурные формы.

Работами занимается компания «Уралагротехсервис» из Уфы. За все она получит порядка 555 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube