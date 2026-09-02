«Если б у меня так клали, уже давно бы заставила переделывать». Екатетеринбуржцев поразил ремонт улицы Вайнера

В Екатеринбурге заканчивается ремонт первой очереди улицы Вайнера. Ее откроют на следующей неделе, к началу Международного фестиваля молодежи. При этом горожане не восторге от выполненной части работ – плитка уложена где-то с рисунком, а где-то без него – по непонятной логике, а швы между плитками слишком большие.
Напомним, ранее «Новому Дню» сообщали в мэрии города, что реконструкция будет разделена на 2-3 этапа – первый, который включает в себя обновление пешеходной части от проспекта Ленина до улицы Малышева, должен завершиться уже к началу осени. Помимо перекладывания плитки рабочие должны смонтировать освещение, отремонтировать ливневую канализацию, высадить деревья и установить новые малые архитектурные формы.
Работами занимается компания «Уралагротехсервис» из Уфы. За все она получит порядка 555 млн рублей.
Екатеринбург, Елена Сычева
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