«Кросс нации» в Свердловской области пройдет 26 сентября

В 72 свердловских муниципалитетах 26 сентября пройдет массовый забег «Кросс нации». Центральной площадкой традиционно станет «Екатеринбург Арена» – там бегуны преодолеют дистанцию в 2 километра.

До массового старта будет подготовительная Неделя бега, которая стартует 21 сентября. Более 250 свердловчан смогут поучаствовать в забегах, эстафетах, мастер-классах и открытых тренировках.

Принять участие в «Кроссе нации» можно будет бесплатно по регистрации на портале госуслуг. Также можно подать заявку непосредственно на площадках проведения забегов.

«Свердловская область традиционно входит в число лидеров страны по количеству участников «Кросса нации». Бег остается одним из самых доступных и популярных видов физической активности: сегодня легкой атлетикой в регионе регулярно занимаются более 61 тысячи человек. Такие масштабные события помогают привлекать к активному образу жизни еще больше уральцев», – отметил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Екатеринбург, Дарья Деменева