Проезд по улице Первомайской возле резиденции губернатора откроют только 10 сентября

В центре Екатеринбурга продлили до 10 сентября срок закрытия транспортного и пешеходного движения по улице Первомайской на участке от Толмачева до Карла Либкнехта.
В пресс-службе мэрии уточнили, что автомобилисты могут объехать закрытый участок по улицам Карла Либкнехта, проспекту Ленина, Царской, Николая Никонова. На перекрытой части дороги установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.
Тротуары также закрыты, информация об альтернативных маршрутах для пешеходов размещена на специальных щитах.
Как уже писал «Новый День», сначала планировалось, что ограничения будут действовать с 3 по 30 августа. На улице Первомайской монтируют инженерные сети для элитной новостройки.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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