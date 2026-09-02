Повар рассказал, куда деть арбузные корки. Из них получается отличное варенье

Арбузные корки, которые обычно выбрасывают, можно использовать для вкусного варенья. Как рассказал «Новому Дню» шеф-повар Андрей Бескудников, с этим справится даже новичок. «Рецепт очень простой, соотношение: на 2 части подготовленных арбузных корок 1 часть сахара. Самое сложное – очистить корки от полосатой кожуры и от остатков красной мякоти. Нам нужна только белая часть. Я советую разрезать корки на дольки и пройтись по ним хорошо заточенной овощечисткой», – рассказал повар.

Далее белую часть корки арбуза нужно нарезать кубиками примерно 1х1 см. Также потребуется лимон. «Цедру можно снять теркой, добавить к арбузу, а вот белую часть лимона, альбедо, лучше срезать, чтобы она не давала горечи. Оставшуюся мякоть цитруса также нарезать кубиком и смешать с арбузом и сахаром. На 1-1,5 кг арбузной мякоти будет достаточно 1 лимона», – отметил он.

Как только корочки арбуза дадут сок, можно ставить будущее варенье на плиту – довести до кипения и поварить 10-15 минут. Затем дать остыть в сиропе. Процедуру повторить 4-5 раз. «Гораздо проще, если у вас есть хлебопечка или мультиварка с режимом «варенье» – тогда можно просто все приготовить с использованием этих устройств», – отметил Бескудников.

Екатеринбург, Елена Сычева

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