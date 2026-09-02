Фонтаны отправят зимовать после Фестиваля молодежи

Фонтаны в Екатеринбурге отключат 18 сентября, после проведения Международного фестиваля молодежи. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе мэрии.

Это касается тех, что находятся на обслуживании муниципалитета: светомузыкальный фонтан в Историческом сквере, «Каменный цветок» на площади Труда, «Шар» на Октябрьской площади, «Спирали времени» на улице Вайнера, фонтаны в дендропарке на улице 8 Марта, в сквере за оперным театром, на площади Советской Армии, в сквере Попова и на бульваре Малахова.

Сотрудники МБУ «ВОИС» перекроют подачу воды и электричества, из чаш сольют воду и начнут чистить конструкции от накопившегося мусора. Как правило, все оборудование на зиму снимается. Консервация фонтанов обычно занимает около двух недель. Вновь запустят их уже в мае 2027 года.

Ранее «Новый День» писал, что в зимний период на фонтаны могут установить иллюминацию. Горожан просят проголосовать, нужна ли вообще подсветка. В прошлом году екатеринбуржцы одобрили подобную инициативу. Огни зажгли на фонтанах на площади Труда, в дендропарке и в сквере имени А.С. Попова.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42