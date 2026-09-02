В Березовском 1 сентября под машину попал 7-летний мальчик

Во вторник, 1 сентября, в поселке Шиловка в Березовском мужчина на автомобиле Jetour T2 сбил 7-летнего пешехода.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, 70-летний водитель задел мальчика, когда тот переходил через дорогу в неположенном месте. С переломами обеих ключиц и многочисленными ссадинами школьника отвезли в ДГКБ № 9 Екатеринбурга.

Водитель пояснил инспекторам ГАИ, что ребенка он не заметил, так как обзор был ограничен стоящими автомобилями. Стаж мужчины 37 лет, освидетельствование показало, что он был трезв.

Мать ребенка пояснила, что сын после школы ушел гулять с друзьями, она сама в момент ДТП находилась дома.

Березовский, Елена Владимирова

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