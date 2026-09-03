Заливают хоть полный бак за 2-3 тысячи. В Екатеринбурге появились необычные услуги для автомобилистов

В Екатеринбурге появились необычные услуги для автомобилистов. Например, заправка до полного бака без участия самого владельца – стоять в очереди не нужно, вам привезут бензин на указанную точку. Услуга стоит 3 тысячи рублей. Плюс оплачивается сам бензин по ценам «Газпромнефти», например, АИ-95 стоит порядка 69 рублей за литр. Такие предложения есть на сервисах объявлений.

«На днях я заправляла полный бак, у меня 12 тысяч вышло, так как заправлялась на частной АЗС, а не на сетевой. Так что я бы спокойно воспользовалась такой услугой. Даже сэкономила бы, получается», – отметила подписчица «Нового Дня».

Впрочем, и официальные АЗС предлагают похожее – заправка RCC Oil Lab с сегодняшнего дня сделала доставку бензина. Услуга чуть дешевле, чем у частников – 1,5 тысячи рублей в пределах центра и 2 тысячи в границах ЕКАДа. При этом литр бензина там дороже, например, АИ-95 обойдется примерно в 140 рублей за литр.

Екатеринбург, Елена Сычева

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