В НТИ УрФУ открылась современная лаборатория – помог ЕВРАЗ

В Нижнетагильском технологическом институте (НТИ) УрФУ начал работу новый лабораторный комплекс для практических занятий по теплотехнике и гидравлике. Проект реализован при поддержке ЕВРАЗа. Инвестиции компании в обновление материально-технической базы составили 5,4 млн рублей, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе компании.

Лаборатория оборудована стендами для занятий по термодинамике и технической термогазодинамике, установками для изучения механики жидкости, газовых процессов, основ теплообмена. Новая техника позволяет проводить исследовательские работы по ключевым направлениям инженерной физики. Комплекс оснащен цифровыми измерительными системами с индикацией давления, температуры и расхода веществ. Студенты смогут моделировать и изучать процессы, близкие к условиям реального производства.

«Нижнетагильский политех по праву считается кузницей специалистов. За более чем 80 лет здесь выросло не одно поколение инженеров, которыми гордится наш город и вся область. Для нас поддержка опорного вуза – безусловный приоритет. И особенно важно, что ЕВРАЗ, градообразующее предприятие Тагила, последовательно инвестирует в образование: вкладывая сегодня в студентов, мы закладываем основу для развития города на десятилетия вперёд», – отметил на открытии лаборатории глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«Современная промышленность требует инженерных компетенций иного уровня. Фундаментальные знания должны дополняться навыками решения прикладных задач. Приобретая новое оборудование, мы даем ребятам возможность осваивать технологии, которые завтра они будут применять на наших предприятиях», – отметила заместитель директора по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Юлия Ефименко.

«Образование должно соответствовать вызовам времени, поэтому мы выстраиваем учебный процесс так, чтобы он отвечал запросам отрасли. При поддержке ЕВРАЗа студенты получают доступ к проектной работе и практике на действующих предприятиях. В итоге мы готовим специалистов, способных быстро включаться в производственные процессы», – подчеркнула исполняющая обязанности директора НТИ УрФУ Мария Миронова.

Открытие лаборатории продолжает системную работу ЕВРАЗа по развитию инженерного образования на Урале. Новый комплекс станет частью программы «Инженерные решения для современного производства». Проект реализуется в партнерстве ЕВРАЗа и НТИ УрФУ с 2022 года и предполагает проектное обучение с первого курса. Для студентов предусмотрены практика на предприятиях компании, корпоративная стипендия и последующее трудоустройство. В 2027 году состоится первый выпуск бакалавров по этой программе.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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