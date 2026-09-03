В загородных лагерях появятся каркасные бассейны

В детских загородных лагерях Свердловской области установят каркасные бассейны. Дети смогут не только отдыхать, но и участвовать в спортивных состязаниях на воде.

Как рассказала на пресс-конференции начальник отдела развития социальной активности и детского отдыха регионального минобразования Юлия Степанова, в Свердловской области будут продолжать возводить палаточные и модульные лагеря. Кроме того, в планах – обновление инфраструктуры: капитальные и текущие ремонты зданий, инженерных сетей, благоустройство территорий и закупка нового оборудования.

Всего за лето 2026 года в свердловских лагерях отдохнули около 256 тысяч детей – это примерно половина всех школьников региона.

Из них в загородных оздоровительных лагерях побывали 89 423 ребенка, в санаториях – 21 590, в лагерях дневного пребывания – 142 567. Еще 1681 ребенок отправился на отдых по программе «От уральских гор до Черного моря». Всероссийские детские центры приняли 684 юных уральца. В сентябре еще 1487 детей планируют поехать в Анапу.

Около половины всех отдыхающих – дети в возрасте 9-10 лет.

По словам руководителя Ресурсного детского центра «Уральские каникулы» Артема Мелентьева, среди тематических смен в лагерях самыми востребованными оказались робототехника, профориентация, креативные индустрии и туризм.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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