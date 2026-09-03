В мэрии Екатеринбурга анонсировали старт отопительного сезона

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на коллегии в мэрии сообщил, когда в городе начнется отопительный сезон. Ориентировочно тепло начнет поступать с 15 сентября, в первую очередь в социальные объекты. Подключение жилого фонда будет поэтапным.

Однако сроки могут быть сдвинуты из-за погоды. Согласно нормативам, старт отопительного сезона зависит от среднесуточной температуры воздуха – она должна быть ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд. По прогнозу синоптиков, сентябрь в Екатеринбурге будет теплым, и похолодание ожидается только в конце месяца.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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