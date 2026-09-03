Свердловчанке удалили кистому массой 17 кг. Женщина думала, что просто растолстела

Свердловские медики удалили женщине гигантскую кистому яичников массой 17 кг. Пациентка долгое время не придавала значения увеличению живота, связывая его с возрастными изменениями и лишним весом.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, только тяжесть, изжога и одышка в конце концов привели женщину к врачу.

Пациентку проконсультировал заведующий отделением хирургии № 2 круглосуточного стационара «РЖД-Медицина» Олег Пацюк. Учитывая нарушение функции смежных органов, он понял, что откладывать операцию нельзя. Пациентку дообследовали и в кратчайшие сроки госпитализировали. Техническая сложность была обусловлена массивным спаечным процессом. Кроме того, опухоль получала кровоснабжение не только из бассейна малого таза, но и из среднего и верхнего этажей брюшной полости.

Для решения задачи была сформирована мультидисциплинарная хирургическая бригада. Операция длилась около 3 часов. Хирурги полностью удалили опухоль, не повредив внутренние органы.

После вмешательства пациентка «похудела» сразу на 17 килограммов и отметила кардинальное улучшение самочувствия.

Медики напоминают женщинам о важности регулярных профилактических осмотров у гинеколога. Новообразования яичников на ранних стадиях часто протекают бессимптомно, а их рост списывают на прибавку веса. Своевременное обращение к специалисту позволяет выявить проблему на раннем этапе и избежать сложных операций.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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