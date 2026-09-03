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Свердловчанке удалили кистому массой 17 кг. Женщина думала, что просто растолстела

Врач Олег Пацюк. Фото: минздрав СО

Свердловские медики удалили женщине гигантскую кистому яичников массой 17 кг. Пациентка долгое время не придавала значения увеличению живота, связывая его с возрастными изменениями и лишним весом.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, только тяжесть, изжога и одышка в конце концов привели женщину к врачу.

Пациентку проконсультировал заведующий отделением хирургии № 2 круглосуточного стационара «РЖД-Медицина» Олег Пацюк. Учитывая нарушение функции смежных органов, он понял, что откладывать операцию нельзя. Пациентку дообследовали и в кратчайшие сроки госпитализировали. Техническая сложность была обусловлена массивным спаечным процессом. Кроме того, опухоль получала кровоснабжение не только из бассейна малого таза, но и из среднего и верхнего этажей брюшной полости.

Для решения задачи была сформирована мультидисциплинарная хирургическая бригада. Операция длилась около 3 часов. Хирурги полностью удалили опухоль, не повредив внутренние органы.

После вмешательства пациентка «похудела» сразу на 17 килограммов и отметила кардинальное улучшение самочувствия.

Медики напоминают женщинам о важности регулярных профилактических осмотров у гинеколога. Новообразования яичников на ранних стадиях часто протекают бессимптомно, а их рост списывают на прибавку веса. Своевременное обращение к специалисту позволяет выявить проблему на раннем этапе и избежать сложных операций.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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