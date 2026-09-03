Рейтинг застройщиков по объемам введённого жилья в Свердловской области возглавила ГК «Кортрос»

По данным Единого реестра застройщиков на 1 сентября, в 2026 году ГК «Кортрос» ввела в эксплуатацию 153,4 тыс. кв. м жилья. Этот показатель позволил компании занять первое место в рейтинге застройщиков в Свердловской области.

«Нам удаётся поддерживать высокие показатели ввода жилья. Это результат системной работы всей команды, чёткого планирования и ответственности перед покупателями. Лидерство в рейтинге – это не просто цифра, это подтверждение того, что мы сдаём объекты в заявленные сроки», – отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов.

На сегодняшний день девелопер построил в регионе уже 1,3 млн кв. м жилья – это исторический максимум для компании в Свердловской области.

Одним из основных драйверов ввода остаётся Академический район Екатеринбурга, где компания с 2005 года реализует крупнейший в России и Европе проект комплексного освоения территории. На сегодняшний день здесь введено в эксплуатацию 2,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости, построены 6 школ, 15 детских садов, поликлиники и спортивные объекты

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