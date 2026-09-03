Бензовозы пришли: на «ЛУКОЙЛе» начали заправлять

В Свердловской области на заправках сети «ЛУКОЙЛ» начал появляться бензин. Губернатор Денис Паслер на очередном заседании правительства Свердловской области заслушал доклад о ситуации с топливом.

Напомним, что в начале текущей глава региона Денис Паслер в режиме ВКС обсудил с федеральным центром вопрос обеспечения Свердловской области топливом. Согласно статистике, 50 процентов заправок в области входили в сеть «ЛУКОЙЛ» и в связи с перестройкой логистики и рядом других обстоятельств перестали получать топливо. Основная нагрузка упала на сеть «ГАЗПРОМНЕФТЬ», которая стала продавать 170 процентов бензина, и «Роснефть». С текущим спросом заправки не справлялись, в регионе возник ажиотажный спрос, километровые и многочасовые очереди, черный рынок бензина и т.д.

В связи с происходящим губернатор Паслер запросил помощь федерального центра – было решено перераспределить обьемы поставляемого топлива, чтобы покрыть имеющийся спрос.

Как сообщает департамент информполитки главы региона, сегодня на совещании у Паслера заместитель губернатора Сергей Швиндт доложил: с 3 сентября в регион начал поступать дополнительный объем бензина на заправочные станции «ЛУКОЙЛ». Это позволит снизить загруженность АЗС «ГАЗПРОМНЕФТЬ». Эффект от этой меры будет виден через несколько дней.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», новость о приходе бензовозов уже облетела Екатеринбург, с 14 часов на заправках «ЛУКОИЛ» выстроились большие очереди. Там, где бензовозы уже слились, начата продаже бензина.

Очереди на «ГАЗПРОМНЕФТЬ» и «Башнефть» также продолжаются. На многих АЗС раскуплено все, кроме дизеля, а на некотрых нет и его.

Екатеринбург, Елена Васильева

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