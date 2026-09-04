До конца года на улицах Широкой Речки и ЖБИ появится освещение

В Екатеринбурге до конца года обустроят освещение на улицах ЖБИ и Широкой Речки – Алданской, Анатолия Муранова, Источной. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.

В 2026 году городские службы осветили улицу Прониной, подходы к лицею № 88 и школе № 156, тротуар от улицы 8 Марта до улицы Чайковского, а также прогулочную дорожку в сквере имени А.Е. Канделя.

Совсем скоро свет появится на улицах Локомобильной, Монтерской и Смоленской, участке Объездной автомобильной дороги (от улицы Светлореченской до Чусовского тракта), на проезде от улицы Серафимы Дерябиной до здания № 7 по улице Зоологической, на подходах к лицею № 12. Там в настоящий момент рабочие настраивают и проверяют оборудование перед запуском.

Установка фонарей продолжается на улицах Евгения Савкова, Фронтовых Бригад, в квартале улиц Восстания, Бакинских Комиссаров, Народного Фронта, Победы, на участке набережной рек Исети и Ольховки, в сквере по улице Электриков и в Нижне-Исетском поселке.

В целом к концу года протяженность уличного освещения увеличится на 51,5 километра.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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