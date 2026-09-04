В детские поликлиники завезли бесплатную вакцину от ротавируса

В детские поликлиники Екатеринбурга привезли бесплатную вакцину от ротавируса. В каждой есть ограниченное количество. «Нам привезли порядка 40 доз. Кто успел, тот сделал», – рассказали «Новому Дню» в прививочном кабинете одной из поликлиник ДГБ № 11.

Отметим, что вакцинация от ротавируса не входит в нацкалендарь. «Ежегодно министерство здравоохранения Свердловской области покупает около 10 тысяч доз для организации вакцинации детей в эпиднеблагополучных территориях», – сообщали ранее в ведомстве.

Отметим, что в этом году изменилась схема вакцинации от ротавируса: если прежде весь курс, состоящий из трех доз, надо было завершить до того, как ребенку исполнится 8 месяцев, то теперь – до 2 лет (24 месяцев). Тем не менее, медики говорят о наибольшей эффективности именно в первые месяцы жизни. Три прививки делают с шагом в 30 дней. Начинать вакцинацию от ротавируса можно с 6 недель. Вакцина от ротавируса изготавливается в форме капель, которые дают выпить малышу.

Вакцина наиболее важна для самых маленьких детей, у которых ротавирус вызывает сильную рвоту, жидкий стул и повышение температуры, из-за чего быстро развивается обезвоживание, смертельно опасное для малышей, которых сложнее отпоить электролитическими растворами, чем более старших детей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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