На Широкой Речке открылась обновленная ледовая арена

В микрорайоне Широкая Речка в Екатеринбурге после ремонта открылся Ледовый дворец имени Александра Сивкова. К новому спортивному сезону здесь обновили хоккейный корт – теперь он соответствует профессиональным стандартам для занятий хоккеем и фигурным катанием. Кроме того, в спорткомплексе появилась ледозаливочная машина, которая позволит более качественно готовить лед к тренировкам.

Ледовый дворец работает на Широкой Речке уже 25 лет. Сюда приходят заниматься не только юные спортсмены, но и взрослые любители спорта – это доступная площадка для активного семейного досуга и вовлечения детей в спорт. Ребенку не нужно регулярно ездить в другой район города, чтобы заниматься хоккеем или фигурным катанием.

«Открытие отремонтированной ледовой арены для нас – целое событие. Мой сын заболел хоккеем, с маленьких лет он стремился к этому виду спорта. И мы рады заниматься здесь, это место с особой атмосферой, здесь всегда чувствуешь себя как дома. Дети рады, и мы видим их спортивные результаты», – отмечает Сергей Маркин, чей сын занимается на катке.

Ледовый дворец носит имя Александра Сивкова, мастера спорта международного класса и известного представителя уральской школы хоккея с мячом. Спортсмен родился в Первоуральске, начинал играть в команде «Уральский трубник», а затем провел 14 сезонов за свердловский СКА, выиграв чемпионат страны. В составе сборной СССР Александр Сивков дважды становился чемпионом мира – в 1975 и 1979 годах. После завершения спортивной карьеры Сивков продолжил заниматься развитием спорта, именно при его участии появилась ледовая арена на Широкой Речке.

«С сегодняшнего дня мы эксплуатируем в ледовом дворце профессиональную коробку хоккейного корта. Это стандарт для занятий спортом. Вся моя жизнь – а мне 73 года – связана с коньками, я не помню, чтобы я когда-то не катался. Я тренируюсь, я катаюсь, я вижу всех спортсменов, кто приходит на занятия сюда, и я душой молодею», – говорит Александр Сивков.

Открытие нового сезона на арене прошло при поддержке местного отделения «Единой России». Развитие массового и детского спорта является одним из направлений Народной программы ЕР. Партийцы вместе с семьями приняли участие в массовом катании. «Мы в «Единой России» всегда поддерживаем спорт: детский, взрослый, любительский, спорт высоких достижений. Свердловское отделение партии будет делать все и дальше для поддержки и развития детского спорта, с признательностью к таким фигурам, как Александр Евгеньевич [Сивков] за все их сподвижнические начинания», – отметил первый замруководителя Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Евгений Назаров.

Открытие арены посетил и депутат заксобрания Свердловской области, российский автогонщик Сергей Карякин. Он подчеркнул, что к началу нового сезона во дворец была доставлена ледозаливочная машина. Она поможет готовить лед, а это значит, что тренировки для детей станут комфортнее. «Всегда радостно видеть спортсменов, увлеченных своим делом. Совместные усилия «Единой России» и администрации района вносят вклад в развитие спорта», – заметил депутат.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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