Свердловский минобр раскрыл, сколько детей получают допобразование платно

В новом учебном году более 365 тысяч детей в Свердловской области получают дополнительное образование в кружках, секциях и школах искусств.

Как сообщили «Новому Дню» в региональном министерстве образования, 33% обучающихся выбрали социально-гуманитарные направления, 24% учеников занимаются спортом, 20% – художественной деятельностью, 11% детей получают дополнительное образование по техническим направлениям, 8% – по естественнонаучным, а 4% занимаются в кружках туристско-краеведческой направленности.

По данным минобра, с начала 2026 года бесплатными услугами допобразования воспользовались 466,6 тысячи детей, платными – 63,5 тысячи детей. Однако реальная доля детей, которые ходят в платные кружки и секции, может быть намного выше.

«Поставщиками услуг могут выступать частные и негосударственные организации. Однако те из них, кто работает вне рамок социального заказа (без использования социального сертификата), не обязаны регистрироваться в системе «Навигатор». Следовательно, статистические данные о количестве таких организаций, численности обучающихся в них детей и стоимости предлагаемых программ отсутствуют», – объяснили в министерстве.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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