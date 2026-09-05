Массовый отлет кукушек начался на Урале

В Свердловской области специалисты регистрируют начало массового отлета кукушек. Этот процесс сезонный.

Как рассказала «Новому Дню» орнитолог, директор Висимского заповедника Александра Хлопотова, в Свердловской области бывает два вида этих птиц – глухая кукушка и обыкновенная кукушка.

«Обе улетают на зимовку, у нас не остаются, так как насекомоядные. Процесс этот сейчас как раз идет», – рассказала собеседница агентства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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