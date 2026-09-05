Первая победа в сезоне: «Автомобилист» выиграл в «битве бывших»

«Автомобилист» стартовал в новом сезоне КХЛ с победы. На домашнем льду екатеринбургская команда не без труда обыграла московское «Динамо» – бывший клуб нового наставника «Автомобилиста» Алексея Кудашова. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Первый период для «Автомобилиста» сложился удачно. Екатеринбуржцы получили большинство уже через минуту после старта игры. Реализовать численное преимущество не получилось, но сразу после него новоизбранный капитан Антон Слепышев с передачи Анатолия Голышева забил гол – 1:0! Еще через несколько минут отличился еще один новичок екатеринбургской команды: Александр Барабанов отдавал передачу на Данила Гущина, которому активно мешал динамовец, и от конька соперника шайба залетела в ворота. «Автомобилист» повел 2:0.

Во втором периоде «Динамо» переломило игру. Гости все чаще оказывались у ворот Евгения Аликина, статистика бросков к окончанию двадцатиминутки была 2-15 в пользу москвичей, и это преимущество все-таки материализовалось в гол. Шайбу забросил Никита Тертышный, сделав отставание «Динамо» минимальным.

Третий период был нервным. Гости взвинтили темп, и екатеринбуржцам пришлось отбиваться в обороне. На последних минутах динамовцы заменили вратаря на шестого полевого, но «Автомобилист» выстоял и додержал победный счет.

Выигранный матч не только принес первые два очка «Автомобилисту» в регулярном чемпионате КХЛ, но и пошел в копилку сезонного турнира «Кубок Первых», в котором участвуют шесть старейших хоккейных клубов России. Турнир, как и весь сезон КХЛ, посвящен 80-летию отечественного хоккея.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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