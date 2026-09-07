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Екатеринбуржцы выносят из лесопарков корзины опят

На Урале начался сезон сбора опят. Как сообщает «Новый День», погодные условия сложились для этих грибов самым благоприятным образом, поэтому в лесах их сейчас очень много. В минувшие выходные опята стали появляться и в лесопарковых зонах Екатеринбурга. В субботу и в воскресенье, например, в Академическом горожане выносили свой «грибной улов» корзинами.

Между тем, как напоминают биологи, хотя городские опята не ядовитые, но употреблять их в пищу следует, помня, что любой выросший в мегаполисе гриб впитывает в себя как губка вредные вещества из окружающей среды, в том числе тяжелые металлы. Поэтому безопаснее все-таки собирать опята в лесах, подальше от дорог и выхлопных газов машин.

Екатеринбург, Елена Васильева

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