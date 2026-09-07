Житель Екатеринбурга подделал справки о ранении на СВО для получения социальных пособий

В Екатеринбурге осужден за мошенничество 32-летний Евгений Матвеев. Он подделал справки о ранениях в зоне СВО, чтобы получить пособия.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, год назад Матвеев трижды подавал в управление социальной политики № 26 заявления на получение единовременной денежной выплаты за ранения, якобы полученные в ходе участия в СВО. К заявлениям он приложил поддельные справки о ранениях из госпиталя. Документы ему помог подделать сообщник, которого сейчас ищут.

На основании поддельных справок Матвееву были перечислены выплаты в общей сумме 450 тыс. рублей, то есть по 150 тыс. рублей за каждое. При этом на СВО Матвеев не был, ранений не получал.

На суде он раскаялся, выплаты вернул. Суд приговорил его к штрафу в размере 300 тыс. рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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