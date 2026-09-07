Сегодня Тит Листопадник – что говорят приметы о зиме

7 сентября Русская православная церковь отмечает сразу несколько важных событий: перенесение мощей апостола Варфоломея и день памяти апостола от семидесяти Тита, епископа Критского. В народной традиции этот день известен как Тит Листопадник или Тит Грибник.

Апостол Варфоломей (Нафанаил) – один из двенадцати ближайших учеников Христа. После Вознесения Господня он проповедовал Слово Божие в Сирии и Малой Азии и принял мученическую кончину за веру. 7 сентября Церковь вспоминает перенесение его святых мощей, которое произошло в конце VI века.

Апостол Тит был учеником апостола Павла и первым епископом Крита. Он родился на острове Крит в семье знатных язычников. Увидев Христа в Иерусалиме, он уверовал в Спасителя и стал свидетелем Его крестных страданий и Воскресения. Крещение Тит принял от апостола Павла и стал его ближайшим спутником в миссионерских путешествиях. Павел рукоположил его во епископа Критского и направил ему пастырское послание, вошедшее в Новый Завет. Святой Тит мудро управлял Критской церковью до глубокой старости и мирно скончался в возрасте 94 лет.

В народе этот день называли Титом Листопадником, потому что к началу сентября начинался самый настоящий листопад. Второе название – Тит Грибник – связано с поверьем, что именно 7 сентября «святой Тит последний гриб растит», и после этой даты грибы для засолки уже не годятся, их можно только варить или жарить.

Также в это время начинался сбор рябины.

По приметам, если в лесу много грибов – это сулит долгую и холодную зиму.

Сильный листопад – к ранним заморозкам и суровой зиме.

Теплая и ясная погода – к сухой и теплой осени.

Холодный день – зима наступит рано.

Екатеринбург, Елена Васильева

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