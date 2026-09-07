На Среднем Урале объявлена опасность лесных пожаров

На Среднем Урале установилась теплая и сухая погода. В ближайшие дни дневная температура воздуха будет превышать +25 °C. В связи с этим с 7 по 9 сентября местами на юге Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность – IV класс горимости леса по региональной шкале, сообщает Уралгидрометцентр.

Oсобый противопожарный режим в Свердловской области действовал с конца апреля по 20 июня. Затем власти сняли ограничения, ссылаясь на дождливое лето. Между тем, сотрудники МЧС продолжают профилактические рейды по частному сектору и садоводческим товариществам. Жителям настоятельно рекомендуют очистить территорию от сухой травы, опавших листьев и сгораемого мусора, которые в ветреную погоду могут стать причиной быстрого распространения огня на соседние постройки.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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