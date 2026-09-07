«Медвежья угроза встала в полный медвежий рост»: российским регионам угрожают хищники

Во многих российских регионах, особенно на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке специалисты отмечают рост активности медведей. Хищники выходят на окраины населенных пунктов, роются в помойках, а иногда даже нападают на людей.

В Свердловской области чаще всего медведей видят на севере, особенно в коллективных садах Краснотурьинска. Только вчера городские службы в очередной раз предупредили местных жителей об опасности.

Большую колонку этой проблеме посвятил московский политолог Марат Баширов. «Медвежья угроза встала в полный медвежий рост. Трагедии на Алтае и в Красноярском крае тому свидетельства», – написал Баширов в соцсетях. Причин он видит несколько:

– неконтролируемый рост популяции хищника: с 1990 года, по данным Минприроды, численность бурого медведя увеличилась в 2,3 раза;

– пожары, охватившие Сибирь, Дальний Восток и лишившие медведей пропитания;

– грустная работа «мусорных» регоператоров – неубранные пищевые отходы магнитом притягивают хищников в посёлки.

Марат Баширов предлагает следующие меры: увеличить срок действия разрешения на добычу бурого медведя до 90 дней, установить повышающий коэффициент для охотников – отстреливать не 3-5% , а 7-8% от численности популяции медведей. Также предлагается временно снять ограничение по количеству отстрелянных хищников на одного охотника, и награждать охотников, которые застрелят медведя на территории города или села.

«Конечно, все эти вопросы следует проработать с Минприроды, МВД и Росгвардией. Но уже сейчас, до первого заседания парламента, можно оперативно проработать эти предложения на уровне федеральных министерств. Речь идет о жизни людей. Поэтому необходимо расширить полномочия региональных властей по оперативному регулированию численности опасных хищников. Нужно предоставить гражданам законное право на защиту своей жизни от прямой угрозы», – подчеркивает Баширов.

Как уже писал «Новый День», в последнее время медведи стали чаще приближаться к человеческому жилью. В связи с этим департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области опубликовал правила безопасности при встрече с этим зверем.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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