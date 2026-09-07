Электричка «Екатеринбург – Пермь» столкнулась с грузовиком

Уральская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства ДТП на железнодорожном переезде с участием пассажирского электропоезда «Финист».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 6 сентября около 23 часов на 1509-м км перегона станций Кукуштан – Ергач Свердловской железной дороги электричка сообщением «Екатеринбург – Пермь‑2» столкнулась с грузовым автомобилем «Рено». В результате происшествия никто не пострадал. Подвижной состав был поврежден, задержка в движении электропоезда составила 30 минут.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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