Километровые очереди у заправок больше не стоят

Очереди на заправках в Екатеринбурге существенно сократились. Так, на АЗС «Газпромнефть» на улице Шейнкмана автомобилисты сегодня заправляются за 15-20 минут. В наличии все виды топлива, кроме АИ-100.

Аналогичная ситуация поблизости на заправке «ЛУКойла» у эстакады на Московской – ожидание в очереди за бензином длится не более получаса.

В целом Екатеринбургские водители оценивают ситуацию как более-менее стабильную.

Екатеринбург, Елена Сычева

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