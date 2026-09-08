Срезать или выкручивать – эксперт дал совет, как собирать грибы

В Свердловской области продолжается грибной сезон, а вместе с ним и бесконечные споры о том, как правильно собирать грибы – срезать или выкручивать. «Новый День» спросил об этом у эксперта, грибника с большим стажем, выпускницы кафедры ботаники УрФУ Ольги Самсоновой.

«Для грибницы совершенно не важно, каким способом вы удаляете плодовое тело, то есть сам гриб. Многие считают, что если оставить срез, остаток ножки начнет гнить, и гнилостный процесс повредит мицелий. Это не так. Несобранные грибы в лесу тоже гниют, и это никак не отражается на грибнице, которая находится глубоко в земле. Единственное, что точно не нужно делать, так это раскапывать лесную подстилку возле гриба. Пересыхание поверхностного слоя почвы плохо отражается на состоянии мицелия, как и его механическое повреждение», – рассказала Ольга.

Убеждение в том, что гриб лучше выкручивать, а не срезать, пришло из грибоводства. Но на фермах грибы выращивают почти в стерильных условиях. В лесу гриб растет в окружении множества микроорганизмов, поэтому не важно, как было удалено плодовое тело. «С точки зрения гигиены резать гриб ножом даже лучше, потому что так меньше пачкаются руки. И скорость сбора грибов точно повышается. К тому же, по ровному срезу можно сразу оценить степень заселенности гриба червями», – подмечает Ольга.

Напомним, грибы лучше собирать в плетеную корзину, поскольку в ней они дольше остаются свежими. В полиэтиленовых пакетах и тканевых мешках грибы быстро помнутся, почернеют и испортятся. По этой же причине переработку грибов нужно начинать сразу после возвращения домой из леса.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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