Лето было особенным, нас проверяли на прочность – Паслер про паводки и смерч

Особенным в плане ЧС назвал минувшее лето губернатор Свердловской области Денис Паслер. Напомним, что за последние месяцы Урал пережил крупные паводки и большой смерч. По словам главы региона, с последствиями регион справляется довольно успешно.

«Лето особенное. Нас в очередной раз нас проверяют на прочность. Мы успешно вместе с жителями, волонтерами все решаем. Был смерч масштабный. Все восстановили дома, а где не подлежат восстановлению, выдали сертификаты на приобретение жилья. Место преобразилось, стали крыши одинаковые, сделали освещение, чтобы жители могли там спокойно жить. Создали все условия на областные деньги на устранение всех неполадок и выплат. Область помогла всем муниципалитетам – дома, мосты дороги. По выплатам уже направили 348 млн рублей. Там где смерч, подтопления и так далее. Неделя-две, и завершим», – заверил Денис Паслер.

Екатеринбург, Елена Васильева

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