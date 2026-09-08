«Выбора у Водоканала не было», – Паслер прокомментировал отключения воды в Екатеринбурге

Работники екатеринбургского Водоканала сделали все, что было в их силах, чтобы справиться с очисткой воды, однако плохо, что они не извинились перед горожанами за отключения, заявил губернатор Денис Паслер.

«Они отработали хорошо. Что я имею в виду? Мы же с вами не могли не заметить, что качество воды ухудшилось с учетом дождей обильных и залповых осадков. Понятно, что вода приходила на водозабор в несколько раз хуже, чем в среднем по году… Пришлось ограничивать горячую, чтобы была холодная, так как объем подготовленной воды пришел меньше. Выбора, по сути, у Водоканала не было, как по мне. Надо было чистить интенсивнее, дольше и больше. Сейчас ситуация стабильная», – заявил губернатор.

Денис Паслер добавил, что любая инфраструктура изнашивается, ее надо менять, а для этого нужны огромные ресурсы. В ближайшее время он планирует изучить инвестпрограмму Водоканала. «Источников два – бюджет или мы с вами как потребители платим... В этой части нам предстоит пообщаться с Водоканалом на предмет ресурсов и инвестиций, откуда их привлекать», – сообщил губернатор.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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