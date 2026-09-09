Мэр Алексей Орлов и пранкер Лексус рассказали студентам о рисках дропперства

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, приняли участие во встрече со студентами УрФУ на тему цифровой безопасности. В частности, спикеры рассказали, как не поддаваться на манипуляции мошенников и не угодить в ловушку дропперства.

«В эпоху развития интернета, распространения фейков и бурного роста технологий искусственного интеллекта каждый сталкивается с новыми вызовами. В этом потоке крайне важно иметь «внутренний фильтр» – умение отличать правду от подделки. Особенно это касается безопасности. Многие молодые люди попадают в опасные ловушки, например в дропперство. Кому-то кажется, что это просто лёгкий заработок или безобидная услуга знакомым, а на деле – прямая дорога к уголовному делу и сломанной судьбе. Вербовщики работают профессионально, поэтому важно понимать, как устроены эти схемы изнутри», – отметил Алексей Орлов.

На встрече Алексей Столяров рассказал о совместных проектах со свердловской полицией по борьбе с дропперством. «Ведется программа поимки тех дропперов, которые работают в связке с мошенниками. Когда мы получаем звонок с той стороны, наш человек пытается подыгрывать мошенникам, чтобы дойти до стадии, когда эти деньги им нужно передать. И вот дальше уже совместно с главным управлением МВД в разных регионах мы готовы их забрать. В Свердловской области задержали уже 100 человек», – сообщил Столяров.

Он отметил и важность работы сотрудников уголовного розыска, которые также занимаются поимкой соучастников мошеннических схем. Лексус предупредил молодых слушателей о последствиях подобного нелегального заработка. Он привел в пример одного молодого человека, который сейчас находится под следствием. Парень стал дроппером и получил от кураторов в общей сложности 100 тысяч рублей. Сейчас ему грозит лишение свободы на 9 лет в колонии строгого режима. «Вот и считайте, насколько это выгодно. Давайте разделим 100 тысяч на 9 лет», – сказал Алексей Столяров.

Алексей Орлов подчеркнул, что городские власти тоже включены в борьбу с дропперством. «Муниципалитет не остаётся в стороне. С правоохранителями, вузами и общественниками ведём постоянную работу: проводим лекции, учим распознавать угрозы, а также работаем с банками. Но никакие памятки не сработают так эффективно, как собственная бдительность», – заявил мэр. Градоначальник выразил уверенность, что такие встречи очень информативны и полезны для студентов, которые являются главной мишенью мошенников.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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