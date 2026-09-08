С декабря из Екатеринбурга в Петербург начнут ходить двухэтажные поезда

Фирменный поезд № 71/72 «Демидовский экспресс» сообщением Екатеринбург – Санкт-Петербург с 3 декабря 2026 года будет двухэтажным: все составы будут полностью состоять из двухэтажных вагонов. Их будут формировать из купе, СВ и вагонов-ресторанов.

Это первый двухэтажный поезд, который будет курсировать на СвЖД. Подвижной состав производства Тверского вагоностроительного завода соответствует современным требованиям, предъявляемым к безопасности, надежности и комфорту вагонов.

Как сообщили в пресс-службе СвЖД, в каждом вагоне будут душевые кабины, кондиционеры, яркие детские купе (нумерация мест 1-4), а также индивидуальные сейфы, светильники, розетки и USB-порты. В поезде также предусмотрены места и все необходимое дополнительное оборудование для маломобильных пассажиров.

Расписание «Демидовского экспресса» останется привычным для пассажиров: отправление из Екатеринбурга – в 23:35 по местному времени, прибытие на Ладожский вокзал Санкт-Петербурга – на следующие сутки в 11:12, отправление из Санкт-Петербурга – в 16:02, прибытие в Екатеринбург – на следующие сутки в 06:07. В пути предусмотрены остановки для посадки и высадки пассажиров в Первоуральске, Кунгуре, Перми, Глазове, Кирове, Вологде, Череповце.

Фото: СвЖД

Екатеринбург, Елена Владимирова

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