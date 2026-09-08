Паслер пообещал Екатеринбургу новый роддом – Комвузовскую закроют

В Екатеринбурге появится новый современный перинатальный центр при городской больнице № 7. Как рассказал сегодня на пресс-конференции губернатор Свердловской области Денис Паслер, проект будет реализован за счет частных средств. Предприниматели будут обязаны оборудовать роддом по последнему слову медицинской техники, а в обмен получат земли, которые сейчас либо простаивают, либо заняты ветхими объектами.

По такой схеме, уточнил глава региона, будут построены еще 3 перинатальных центра в других городах региона. Где конкретно, Паслер пока не сообщил, пообещав раскрыть информацию позднее.

Отметим, по данным «Нового Дня», в новый перинатальный центр должны будут переселить работников ЕКПЦ из старых зданий на Комвузовской и Комсомольской – корпуса были возведены еще в конце 1950-х.

Напомним, что в прошлом году был закрыт второй стационар ЕКПЦ на улице Дагестанской – его признали несоответствующим современным стандартам безопасности и качества медпомощи. Пациенток перераспределили по другим роддомам города.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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