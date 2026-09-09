На здание аптеки XIX века вернули лепнину (ФОТО)

В Екатеринбурге завершаются фасадные работы на доме-памятнике на улице Пушкина, 16А. В конце июля общественники из Всероссийского общества охраны истории памятников и культуры обнаружили на асфальте возле дома разбитые элементы лепнины со здания. Они подали обращение в надзорные органы с требованием немедленно остановить работы. «На «Аптеке» сбиты лепной декор, штукатурка и маскароны в виде женских головок, а также повреждена кирпичная кладка», – сообщили там.

Однако сейчас элементы возвращены на место, как ранее и обещали в администрации Екатеринбурга.

Напомним, исполнителем работ выступает ООО «Инвестпром», а заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление заказчика по капитальному ремонту». Пушкина – одна из улиц для движения т.н. клиентских групп Всемирного фестиваля молодежи, и возможно, что к его началу работы все же завершат.

Здание на Пушкина 16А было построено во второй половине XIX века. Там изначально находилась аптека, которая принадлежала местному депутату и провизору Альфреду Эдуардовичу Вейерсбергу. Даже после революции аптека в здании продолжала работать – есть там фармация и сейчас.

Екатеринбург, Елена Сычева

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