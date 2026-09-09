«Можно на ночь, запивая цитрусовым соком», – как принимать железо, чтобы оно усваивалось

Многие женщины сталкиваются с железодефицитной анемией. Восстанавливать уровень железа приходится долго, в течение нескольких месяцев. А сам микроэлемент капризен в усвоении. О том, как правильно принимать препараты железа, чтобы они лучше усваивались, «Новому Дню» рассказала терапевт ЦГБ № 20 Эмилия Маркус.

По словам врача, их лучше не сочетать с кофе, чаем и любыми кофеинсодержащими продуктами, а также с продуктами, содержащими танины, – в том числе с какао. В идеале препараты стоит принимать отдельно от еды и напитков: либо за час до приема пищи, либо через два часа после. «Чтобы не задумываться, содержит ли пища или другие препараты вещества, которые замедляют всасывание железа, проще не совмещать его с едой», – добавила она.

Лучше всего железо усваивается с витамином С, а время приема не имеет значения. «Действительно, препарат можно запивать любым цитрусовым, апельсиновым или мандариновым, соком. Время приема должно быть удобное. Можно принимать и на ночь, запивая соком или просто водой, чтобы легче было не совмещать с едой», – поделилась врач.

Как уже писал «Новый День», в качестве профилактики можно принимать препараты железа каждый месяц с 1 по 10 день цикла в стандартной дозировке. А капельницы с железом назначают только при анемии средней или тяжелой степени – когда гемоглобин падает до 70 г/л, а ферритин опускается ниже 15-30 нг/мл.

Екатеринбург, Дарья Деменева