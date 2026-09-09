Более 20 свердловчан попали на деньги при онлайн-покупке иномарок

В Свердловской области участились случаи мошенничества при онлайн-покупке авто в Европе. Только за этот год уже более 20 жителей региона лишились своих сбережений, а общий ущерб исчисляется миллионами рублей. Злоумышленники активно используют образы вежливых менеджеров, создают фиктивные договоры и поддельные сайты-однодневки, а также целенаправленно играют на желании граждан сэкономить, выставляя цены значительно ниже рыночных. Об этом рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Так, 40-летний житель Первоуральска нашел в мессенджере канал «Центр поставки», где обещали быструю доставку машин из Европы. Он выбрал Nissan X-Trail за 1,7 миллиона рублей. Мошенники прислали на почту договор на услуги по пригону авто с ИНН компании. Главное условие было – предоплата за таможенное оформление: 610 тысяч рублей. На следующий день, когда мужчина ждал документы, пришло новое требование – еще 1 млн 90 тысяч рублей, уже на выкуп авто. Первоуралец решил проверить информацию через официальный портал таможенного оформления Евразийского Экономического Союза. В базе ввоза автомобилей он ввел VIN-номер Nissan X-Trail. Но результаты поиска показали, что машины с таким номером не существовало.

Похожая история случилась с 64-летней жительницей Нижнего Тагила. В чат-боте она увидела объявление о продаже Toyota Rav-4 за 1,5 миллиона рублей. Менеджер убедил ее внести задаток за таможенные сборы – 533 тысяч рублей. После того как женщина перевела деньги, ей сказали, что нужно оплатить остаток и дополнительные «непредвиденные таможенные расходы» – еще 1,127 миллиона рублей. Пенсионерка перевела все, что требовали, и лишилась своих денег: связь с продавцом оборвалась, а объявление исчезло.

По обоим фактам полиция возбудила уголовные дела по статье о мошенничестве.

«Чтобы не стать жертвой автомобильных мошенников, запомните несколько простых правил безопасности. Всегда проверяйте VIN-код. Прежде чем переводить деньги, обязательно пробейте идентификационный номер автомобиля в открытых базах данных ГИБДД и Евразийского экономического союза. Отсутствие сведений – это 100% признак мошеннической схемы», – посоветовал Валерий Горелых.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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