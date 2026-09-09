Юному зацеперу отрезало ногу поездом

В Екатеринбурге на железной дороге получил серьезные травмы 12-летний школьник. 1 сентября он решил прокатиться на грузовом поезде. Во время движения состава ребенок сорвался с обшивки вагона и попал под колеса.

В результате мальчику отрезало ногу, кроме того, он получил закрытую черепно-мозговую травму.

Транспортная прокуратура начала проверку с целью установления всех обстоятельств произошедшего и оценки деятельности органов, занимающихся профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних.

Прокуратура отмечает, что зацепинг является грубым нарушением правил личной безопасности, и просит родителей усилить контроль за досугом своих детей.

Екатеринбург, Егор Нечев

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