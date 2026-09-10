Качество горячей воды в Екатеринбурге соответствует всем нормам

Свердловские энергетики дали пояснения по качеству горячей воды, поступающей в дома жителей Екатеринбурга.

Напомним, на днях горожане получили уведомления о том, что в ближайшее время качество горячей воды может измениться.

«Т Плюс», следуя нормам законодательства и практике клиентоориентированности, разослал УК и ТСЖ извещение об изменении нормативов по некоторым параметрам качества горячей воды. Изменение не приведет к ухудшению потребительских свойств воды. Новые нормативы временно установило Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе «Т Плюс».

Согласно данным энергетиков, на период до конца 2032 года допускается незначительное повышение содержания железа с 0,3 мг до 0,42 мг и небольшое изменение цветности. Это не означает, что горячая вода станет грязной или непригодной для использования в быту, ее качество по-прежнему будет соответствовать всем санитарным нормам. Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области провел экспертизу и выдал заключение, что изменения нормативов не представляют риска для здоровья. Со своей стороны, специалисты «Т Плюс» также регулярно отбирают пробы воды и контролируют все показатели.

Екатеринбург, Елена Васильева

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