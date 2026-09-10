Тагильчанин убил нового знакомого, с которым подружился в травмпункте

В Нижнем Тагиле по горячим следам раскрыли убийство 36-летнего местного жителя. Сыщики выяснили, что обвиняемый и жертва познакомились в травмпункте.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, установив личность убитого, полицейские выяснили, что за несколько часов до смерти он обращался в местный травмпункт. Опросив сотрудников травмпункта и просмотрев видеозаписи с камер наблюдения, сыщики обнаружили, что из медучреждения пострадавший ушел вместе с другим посетителем, который также обращался по поводу бытовой травмы.

«Вероятнее всего, мужчины, находясь в одной очереди на перевязку, познакомились и решили отметить это знакомство. К сожалению, импровизированный «фуршет» закончился трагически. Взят подозреваемый был на следующее после инцидента утро по месту своей работы, где он отсыпался после криминальных похождений», – отметил полковник Горелых.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что задержанному уже предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По версии следствия, обвиняемый поссорился с жертвой во время распития спиртных напитков и нанес своему оппоненту множественные ножевые ранения. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

По уголовному делу проводятся судебные экспертизы (медицинская, молекулярно-генетические, дактилоскопические). Следствие будет ходатайствовать об аресте фигуранта.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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