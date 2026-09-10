На Эльмаше КамАЗ протаранил трамвай (ФОТО)

На улице Фронтовых Бригад в Екатеринбурге грузовик врезался в трамвай, следовавший по маршруту № 24. ДТП случилось у дома № 19 неподалеку от парка Турбомоторного завода.

Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель КамАЗа, 52-летний мужчина, выполнял разворот, и, не убедившись в безопасности маневра, создал помеху трамваю. Удар пришелся в боковую часть кабины водителя, 43-летний вагоновожатый получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. В двух вагонах трамвая находились 15 пассажиров, они не пострадали, как и водитель грузовика.

По факту ДТП проводится проверка. На месте происшествия работает государственный инспектор технического надзора, который проверяет состояние обоих транспортных средств, а также наличие необходимой документации. Обстоятельства аварии устанавливаются. В отношении водителя КамАЗа составлен протокол по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ за нарушение ПДД.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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