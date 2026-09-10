Выходные в Екатеринбурге будут дождливыми, но теплыми

Летняя погода уходит из Свердловской области. Температура воздуха снижается, скоро пойдут дожди.

По данным Уральского гидрометцентра, в пятницу, 11 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром туман. Температура ночью +7…+12°, при прояснении до +4°, днем +16…+21 °C. В Екатеринбурге ночью без существенных осадков +11°, днем кратковременный дождь, +17°.

В субботу, 12 сентября, на севере местами небольшой дождь, в горах до сильного. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +11…+16°, в горах и низинах до +6°, днем +22…+27°. В Екатеринбурге ночью небольшой дождь, +13°, днем умеренный дождь, +20°.

В воскресенье местами умеренный дождь, в отдельных районах сильный. Ветер юго-западный, на севере северо-восточный, 4-9 м/с. Температура ночью +9…+14°, днем +13…+18°. В Екатеринбурге дождь, ночью +12°, днем +15°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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