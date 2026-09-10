В кинотеатрах Екатеринбурга покажут всю сагу «Сумерки»

В кинотеатрах Екатеринбурга стартует показ культовой саги «Сумерки». Первую часть начнут крутить с 17 сентября.

Дальше фильмы будут выходить с интервалом примерно в месяц: «Новолуние» – с 8 октября, «Затмение» – с 5 ноября, «Рассвет. Часть 1» – с 10 декабря. Показ «Рассвета. Часть 2» – с 11 февраля 2027 года.

Сеансы уже появились в расписании «Гринвич синема», «Пассаж синема», «Мягкого кинотеатра», «Континент синема», «Киномакса», «Каро» и других площадок. Билеты стоят от 350 до 650 рублей – в зависимости от кинотеатра и времени сеанса.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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