Екатеринбургские врачи спасли пенсионерку с гигантской аневризмой

Екатеринбургские врачи спасли 72-летнюю женщину. Во время планового обследования у нее нашли гигантскую аневризму – выпячивание истонченной стенки сосуда, питающего головной мозг. Размер образования составил 23x27x11,5 миллиметров.

Операция длилась два часа. Рентгенохирург Камилла Мавлютова сначала заполнила полость аневризмы специальными спиралями – чтобы частично вернуть кровоток в основное русло. Затем установила в переднюю мозговую артерию специальный стент, который полностью восстановил кровоснабжение мозга.

Поскольку операция была плановой, восстановление прошло легче и быстрее, чем в случае операции на фоне уже случившегося кровоизлияния. Через пять дней женщину выписали домой.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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