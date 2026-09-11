В Арамили хотят привлекать туристов с помощью старой суконной фабрики – эксперты дали советы по развитию города

Арамиль – один из старейших городов Урала, исторический исток Урала.

Жителям Свердловской области Арамиль известен также как место «Парка Сказов», созданного по мотивам творчества Павла Бажова. Туристический проект весьма популярен не только у свердловчан, но и жителей всего Урала.

В городе работают крупные промышленные предприятия, развивается креативная индустрия. Созданный ранее план развития успешно реализуется, однако, постепенно появляются новые задачи. Глава Арамильского МО Марина Мишарина обсудила с общественностью и экспертами адаптацию стратегии развития под новые задачи. «Успех Арамили зависит от способности муниципалитета использовать статус логистического хаба для привлечения инвестиций в производство, а уникальный культурный код – для удержания человеческого капитала. Баланс между тяжелой промышленностью/логистикой и креативным туристическим сектором определит устойчивость развития округа после 2030 года… Туризм в альянсе с креативной индустрией являются важнейшим, по пока недостающим звеном экономики», – отметил эксперт Анатолий Гагарин.

Несмотря на ведущую роль промышленных предприятий в городе также развивают креативное направление. На площадке старой суконной фабрики существует музей исторического текстиля «Нити & нити». Он хранит память легендарной Арамильской суконной фабрике, обеспечившей фронт шинелями и во время Первой мировой войны, и в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня музей работает как креативный кластер, где проходят фестивали и мастер-классы. Один из интересных международных проектов – фестиваль «Красный плат». Именно на Арамильской суконной фабрике некогда создали этот модный аксессуар – красный платок, – который стал символом женственности, красоты и яркой индивидуальности русских женщин.

Сегодня музей занимает часть старого здания построенного в 1900 году. В 90-е годы прошлого века предприятие было остановлено, а здание продано с торгов за долги. Возобновить производство никто не захотел. Собственник сдает площади в аренду разным организациям и даже хочет продать объект. Тем временем здание представляет огромную историческую и культурную ценность. Это единственная в России сохранившаяся до наших дней суконная фабрика. И хотя оборудование продано, горожане говорят, что место хранит истории жителей трудившихся на фабрике, уникальную атмосферу рождения текстиля, творчества и уральской культуры.

Политолог, представитель Фонда развития гражданского общества на Урале Сергей Новопашин считает, что креативный кластер в здании бывшей суконной фабрики может стать не только ярким брендом, но и точкой развития креативной экономики.

«Экономика впечатлений в некоторых регионах страны и некоторых муниципалитетах является приоритетной и приносит весомый доход. В пример можно привести Сысерть, где существует известный проект «Лето на заводе». Молодые люди собрались, выиграли гранты, администрация их поддержала, а в итоге поддержал и сам президент. Как говорится, вам сам Бог велел этим заниматься. Для этого, конечно, нужно привлекать молодежь. И этот креативный кластер, который вы развиваете, поможет вам решить проблему маятниковой миграции, удержать кадры. Поскольку туристический кластер создает новые рабочие места – гиды, экскурсоводы, отельеры, ремесленники, менеджеры и все остальное», – отметил эксперт.

«Нам нужно выяснить, по каким еще направлениям может развиваться малый и средний бизнес, кроме туризма и торговли. В этих данных мы нуждаемся, они дадут нам понять, какой бизнес в городе будет развиваться. Сейчас мы понимаем, что это могут быть совсем простые вещи, вроде салонов красоты и детских кружков», – отметила глава города Марина Мишарина.

Екатеринбург, Елена Васильева

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