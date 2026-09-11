В понедельник начнется запись в лагеря на осенние каникулы

В понедельник, 14 сентября, в Екатеринбурге начнется запись детей на осенние каникулы в лагеря с дневным пребыванием и загородные лагеря. Прием заявок продлится до 21 сентября.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, отдохнуть и оздоровиться в осенние каникулы смогут более 3 тысяч школьников в возрасте от 6,5 до 18 лет. Заявления можно подать либо через «Госуслуги», либо в отделениях МФЦ, либо в школах, на площадке которых организуются дневные лагеря.

Чтобы воспользоваться услугой «Организация отдыха детей в каникулярное время», необходимо зарегистрироваться на ЕПГУ и иметь подтвержденную учетную запись. Процедуру регистрации необходимо пройти заранее.

В этом году отдых детей будет организован в загородных лагерях «Юность», «Уральские самоцветы», «Космос», а в 41 школе откроются дневные лагеря. Продолжительность смен – 7 дней.

Осенние каникулы пройдут с 26 октября по 3 ноября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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