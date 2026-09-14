Под Ивделем УАЗ упал реку, водитель погиб (ФОТО)

В лесу недалеко от поселка Старая Сама в Ивдельском районе УАЗ-31519 упал в реку Сосьву.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, 53-летний водитель не справился с управлением, машина перевернулась и скатилась в водоем. Пассажиры 22 и 42 лет смогли выбраться из автомобиля, а водитель погиб.

Погибший -житель Краснотурьинска с водительским стажем 13 лет, за нарушение ПДД привлекался один раз – за неиспользование ремня безопасности. Химико-токсикологическая экспертиза позволит определить, в каком состоянии находился водитель в момент происшествия.

Ивдель, Елена Владимирова