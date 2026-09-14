На Урале за неделю родилось 577 малышей

В Свердловской области за прошедшую неделю на свет появилось 577 малышей. В семьях уральцев родилось 283 мальчика и 294 девочки, из них 7 пар близнецов.
Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, 343 родов медики приняли в перинатальных центрах Екатеринбурга, 87 родов прошли в межмуниципальных центрах, 5 – в ургентных залах.
Мам, родивших до 35 лет – 438, после – 133.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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