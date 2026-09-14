367 тонн уральского шоколада отправили в 15 стран

С начала 2026 года уральские предприятия экспортировали более 367 тонн шоколада и других изделий на основе какао-бобов. Уральские сладости поставляют в 15 стран – наиболее востребованы они на рынках Казахстана, Монголии и Азербайджана.

Только за лето объем экспорта превысил 85 тонн. Лидерами по поставкам стали Челябинская (свыше 32 тонн), Тюменская (более 30 тонн) и Свердловская области (свыше 16 тонн).

«Урал всегда был регионом с сильным экспортным потенциалом. Зарубежные партнеры проявляют растущий интерес к разным отраслям нашей экономики, в том числе и к кондитерской промышленности», – отметил начальник Уральского таможенного управления Рафаэль Зверев.

Екатеринбург, Дарья Деменева