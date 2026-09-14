Екатеринбургская дума выходит с летних каникул

Городская дума Екатеринбурга начинает осеннюю сессию. С 15 сентября депутаты приступают к работе в комиссиях, а 22 сентября состоится первое пленарное заседание. На нем избранники будут принимать отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 2026 г. и обсуждать итоги подготовки школ к новому учебному году.

В октябре городские депутаты рассмотрят отчет мэрии о работе детских лагерей и обсудят перспективы развития наружной рекламы в Екатеринбурге. В ноябре дума вернется к вопросу о размещении киосков на территории города. Бюджетный процесс в ЕГД стартует 24 ноября: традиционно депутаты рассмотрят прогноз социально-экономического развития Екатеринбурга на ближайшую трехлетку, затем приступят к обсуждению проекта казны. Первое чтение бюджета запланировано на 8 декабря, окончательное принятие финансового документа – на 22 декабря.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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