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На Серовском тракте иномарка влетела в КамАЗ и несколько раз перевернулась

Фото: Госавтоинспекция

На 21-м километре автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов сегодня случилась авария со смертельным исходом.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, 28-летний водитель автомобиля Changan столкнулся со стоящим на правой обочине грузовиком КамАЗ, возле которого мужчина менял колесо. После удара иномарку выбросило в лесополосу, машина несколько раз перевернулась. Водитель погиб на месте. Инспекторы установили, что погибший – житель Нижнего Тагила.

Мужчина, менявший колесо, получил травмы и был доставлен в больницу. Водитель КамАЗа не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают автоинспекторы и следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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